PlayStation Now : les jeux ajoutés en avril 2022

Sony dévoile la liste des jeux qui font leur arrivée en avril avec le PlayStation Now. On retrouve quatre titres au total. Ils seront accessibles dès demain.

Les jeux PlayStation Now en avril 2022

Le premier jeu ajouté avec le PlayStation Now en avril est Outer Wilds. Il vous plongera dans un mystérieux monde ouvert dont le système solaire est piégé dans une boucle temporelle infinie. Incarnez la dernière recrue d’Outer Wilds Ventures, un nouveau programme spatial qui cherche des réponses dans un système solaire étrange en constante évolution. Les planètes d’Outer Wilds regorgent d’emplacements secrets qui changent au fil du temps. Visitez une ville souterraine avant qu’elle ne soit engloutie par le sable ou explorez la surface d’une planète dont le sol est en train de se dérober sous vos pieds.

En deuxième jeu, on retrouve WRC 10 FIA World Rally Championship. Lancez-vous dans le mode Carrière ou affrontez les meilleurs joueurs de toute la communauté dans cette simulation de course off-road. Montez sur le podium de la saison 2021 et revivez 19 événements qui ont façonné l’histoire du championnat en mode rétrospective. Vous aurez également la chance de concourir dans six rallyes historiques, comme le rallye de l’Acropole ou le rallye Sanremo au volant de véhicules d’écuries emblématiques comme Alpine, Audi, Subaru, Ford ou encore Toyota.

Le troisième jeu est Journey to the Savage Planet. Dans cette aventure de science-fiction, explorez un monde alien charmant et parfois absurde, et tentez d’y survivre, en solo ou avec un ami en ligne.

Enfin, le quatrième jeu ajoute avec le PlayStation Now en avril est Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Traversez le nord-ouest du Pacifique sous les traits d’un humain, d’un loup ou d’un loup-garou dans ce RPG d’action basé sur le jeu de plateau éponyme. Chaque forme a ses propres avantages : le loup peut s’infiltrer discrètement, l’humain Cahal peut interagir avec les gens et le loup-garou peut déchaîner sa rage pour mettre ses ennemis en pièces. Exploitez-les au mieux pour mener à bien votre mission en tant que guerrier écolo et ainsi protéger votre territoire.