Microsoft a opéré à un changement de nom pour son application « Votre Téléphone » qui s’appelle désormais « Mobile connecté » du côté de Windows 11 et « Lien avec Windows » du côté d’Android.

Au revoir « Votre Téléphone », bonjour « Mobile connecté »

L’application place désormais le panneau de notification en avant, et l’onglet des notifications est maintenant épinglé sur le panneau latéral gauche. Microsoft a également déplacé les sections Messages, Photos, Apps et Appels dans une barre de navigation qui se trouve en haut. La section des notifications a par ailleurs été nettoyée afin de faciliter l’affichage des notifications importantes.

La mise à jour comprend une palette de couleurs et une interface qui correspondent davantage à Windows 11, avec des commandes, des illustrations et une iconographie rafraîchies.

Au-delà des changements d’interface et de nom, Microsoft rend son application disponible en Chine grâce à un partenariat avec Honor. « Lien avec Windows » prend désormais en charge les Honor Magic V, Magic 4 et Magic 3 (ainsi que leurs variantes). Mais la meilleure expérience est encore limitée aux appareils de Samsung et à la Surface Duo de Microsoft. Il aurait été intéressant que Microsoft s’ouvre à davantage de constructeurs, mais ce n’est pas le cas, pour le moment du moins.

Les nouveautés pour les applications « Mobile connectée » sur Windows et « Lien avec Windows » sur Android sont disponibles dès maintenant.