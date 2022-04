Skinetic : la veste haptique pour la VR lancée sur Kickstarter

Nouveau venu sur le tout petit marché de la veste haptique pour VR, Skinetic tente de se démarquer avec une reproduction fine des sensations de certains éléments, comme la pluie, le vent, etc. Présentée au CES 2022, la veste Skinetic passe désormais par la case (quasi obligatoire) du financement Kickstarter, la startup à l’origine de sa création ne disposant pas des fonds nécessaires pour passer à la phase de production de « masse ».



Les créateurs de cet accessoire premium n’hésitent pas à faire le parallèle avec le fameux film de Spielberg sur la VR, devenu désormais la référence fantasmée du métavers : « Avez-vous déjà mis votre casque de réalité virtuelle et voulu toucher et sentir ce qui se passait dans le monde virtuel, comme dans Ready Player One ? Avez-vous imaginé sentir des branches gratter votre poitrine lorsque vous vous déplacez dans la jungle, un rideau d’eau tomber sur vos épaules lorsque vous passez sous une cascade, ou le souffle d’un monstre se faufilant derrière vous ? »

Avec ses 20 moteurs à bobine vocale (VCM) destinés à rendre les sensations physiques à l’intérieur des mondes et des jeux VR, la veste Skinetic va devoir convaincre pour s’imposer face au leader actuel de ce marché de niche, Bhaptics . Le financement Kickstarter de Skinatic démarre à 489 euros, ce qui donne droit à la veste elle-même…quand elle sera disponible, c’est à dire dans le courant du mois de janvier 2023.