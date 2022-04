Sur le papier, c’est impressionnant : le Yangtze River Three Gorges 1, plus grand bateau de croisière électrique au monde (100 m de longueur), a effectué il y a quelques jours son premier voyage inaugural en transportant avec lui des centaines de passagers. Ce monstre conçu pour la navigation fluviale est alimenté en énergie via la centrale hydroélectrique du barrage des Trois Gorges situé dans la province du Hubei.



La société China Three Gorges Corporation, qui a construit et gère le barrage des Trois Gorges, a aussi conçu ce navire de croisière 100 électrique pour un coût global de 21,3 millions d’euros. L’Université de Technologie de Pékin s’est chargé de la partie technologique (moteur, batterie) et Hubei Three Gorges Tourism de la partie commerciale et touristique.

Jusqu’ici tout va bien, mais il y a tout de même un gros hic : la batterie de 7 500 kWh assure une autonomie d’à peine 100 km, ce qui est loin des critères de navigation de la plupart des bateaux de croisière. Certes, il s’agit ici de faire un petit tour sur le fleuve Yangtze, mais cela reste tout de même un peu court…