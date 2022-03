Google annonce la mise en place d’un nouveau label au niveau des articles à la une sur son moteur de recherche. Le label « highly cited » (beaucoup cité) apparaîtra sur l’article qui semble être la source parce qu’il a été repris à plusieurs reprises par d’autres médias.

Un label pour les articles à la une sur Google

Google espère que son label contribuera à mettre en évidence les articles originaux, qui peuvent inclure un contexte important qui est supprimé lorsqu’un article d’un autre média est partagé à plus grande échelle. Mais il devrait également être utile pour trouver les communiqués de presse, qui permettent d’obtenir des informations directement auprès des entreprises elles-mêmes. Google espère que cette étiquette aidera les lecteurs à trouver « les informations les plus utiles ou les plus pertinentes pour un article ».

Il sera bientôt disponible aux États-Unis sur smartphones pour les utilisateurs anglophones, et commencera à apparaître dans le monde entier dans les semaines à venir. Google ne dit pas pour l’instant si tous les autres pays en profiteront à la même date ou si ce sera un déploiement progressif.

Une autre nouveauté s’appuie sur l’avis automatique du moteur de recherche de Google pour les nouvelles de dernière minute et les résultats de sujets tendances qui n’ont pas encore recueilli beaucoup d’informations. « À partir d’aujourd’hui, pour les recherches en anglais aux États-Unis, ces avis comprendront également des conseils pour vous aider à évaluer les informations en ligne — en vous rappelant que vous pouvez vérifier si une source est digne de confiance sur un sujet donné, ou revenir plus tard lorsque d’autres informations sont disponibles », fait savoir Google.