Réalité virtuelle : le Meta Quest Showcase Gaming se tiendra le 20 avril

Amateurs de réalité virtuelle, à vos calendriers ! Le Meta Quest a connu une année vidéoludique 2021 plutôt satisfaisante avec les sorties de Resident Evil 4 VR, Unplugged Air Guitar, Song on the Smoke, A Township Tale et de tant d’autres jeux encore. Après un début d’année 2022 assez tranquille, il était sans doute temps d’annoncer les futures nouveautés pour le casque autonome.

Meta annonce donc que son prochain Meta Quest Showcase Gaming se tiendra le 20 avril prochain à 19h, et l’on espère en voir un peu plus sur l’adaptation VR de Grand Theft Auto : San Andreas et aussi sur les jeux VR Splinter Cell et Assassin’s Creed promis depuis plus d’un an par Ubisoft. Peut-être aussi aura t-on droit à quelques indiscrétions sur le Meta Quest 3, qui commence à se faire attendre lui aussi. Comme à chaque fois, le stream du Showcase sera diffusé sur Facebook, YouTube, Twitch et Oculus TV.