🔥 [#BonPlan] Amazon Prime offre un an d’abonnement à Deliveroo Plus

Les abonnés à Amazon Prime ont le droit à un cadeau en ce moment, à savoir un an d’abonnement offert à Deliveroo Plus. Cela peut être intéressant pour tous ceux qui se font régulièrement livrer des repas.

Deliveroo Plus offert pendant un an grâce à Amazon Prime

En temps normal, l’abonnement à Delivroo Plus coûte 2,99€/mois et voilà qu’il est en ce moment offert pendant un an avec Amazon Prime. L’abonnement permet d’avoir la livraison gratuite pour toutes les commandes dont le montant minimum est de 25 euros.

De son côté, Amazon Prime coûte 5,99€/mois ou 49€/an (24€/mois pour les étudiants). Il inclut de nombreux services, dont la livraison offerte sous 24 heures pour une quantité importante de produits, l’accès au service de streaming Prime Video, Prime Music avec deux millions de musiques en streaming et un accès prioritaire aux ventes flash sur Amazon.

Pour profiter de l’offre avec Deliveroo Plus, il faut se rendre sur cette page, se connecter avec son compte Amazon Prime et lier les deux pour que l’année offerte soit activée. À noter qu’il n’y a pas de renouvellement automatique après l’année, vous ne serez pas automatiquement débité de 2,99€/mois. Aussi, il est possible d’annuler la formule à tout moment.