L’astronaute américain Mark Vande Hei est retourné sur Terre à bord d’une capsule russe Soyouz

Depuis la période de la guerre froide, les relations n’avaient jamais été aussi tendues entre les Etats-Unis et la Russie. Même dans ce contexte, l’ISS semble encore vivre dans une bulle préservée des tensions géopolitiques, et pas seulement parce que la station se trouve à au dessus de nos têtes. Après 355 jours passés dans l’espace (nouveau record), l’astronaute américain Mark Vande Hei est donc retourné sur Terre il y a deux heures à bord d’une capsule Soyouz. A ses côtés durant ce voyage retour, les russes Anton Shkaplerov (commandant sur la mission) et Pyotr Dubrov.

Mark Vande Hei, quelques minutes après sa sortie de la capsule Soyouz

A peine la capsule avait-elle touché les plaines kazakhs que des membres de la NASA et du Roscosmos étaient prêts à accueillir Mark Vande Hei, comme si rien n’avait fondamentalement changé. Ainsi, malgré les tweets féroces de Dmitry Rogozin, le patron du Roscosmos, les relations opérationnelles autour de la station spatiale ne semblent pas indiquer de changements majeurs dans les relations russo-américaines. En coulisse, c’est déjà un peu différent puisque SpaceX plancherait réellement sur une solution de repli dans le cas où la partie russe ne prendrait plus en charge le maintien en altitude de l’ISS.