Nokia aurait fourni à la Russie des systèmes de surveillance (et d’espionnage)

« L’argent n’a pas d’odeur » dit le proverbe, et c’est bien souvent lors des conflits armés que cet adage se vérifie le plus. Le New York Times nous apprend ainsi que Nokia aurait fourni pendant des années à la Russie des systèmes de surveillance qui ont été utilisés par le pouvoir en place afin d’ espionner les opposants politiques à Vladimir Poutine. Ces révélations tombent quelques semaines après que Nokia ait annoncé l’arrêt de ses ventes en Russie suite à la tentative d’invasion de l’Ukraine par les troupes russes.

Nokia aurait ainsi largement participé à l’installation de SORM, un système de surveillance massive de la population contrôlé entièrement par le FSB (principal service de renseignement russe). Mails, appels mobiles, tout est passé au crible de « l’œil de Moscou ». Mais Il y a pire encore : SORM aurait permis d’intercepter les appels téléphoniques d’un opposant à Poutine… qui a été assassiné par la suite. Les ingénieurs de Nokia auraient aussi été sollicités pour relier SORM avec le réseau de l’opérateur MTS, ce qui semble signifier que la firme finlandaise savait très bien à quoi elle collaborait.

Entre les tambouilles noirâtres d’Ericsson avec l’Etat Islamique et ces nouvelles révélations sinistres, Face aux documents implacables publiés par le New York Times, Nokia n’a pas démenti les faits qui lui sont reprochés hormis les faits de collaboration active, se bornant à rappeler son obligation de se plier à la loi en vigueur en Russie. Dans ce contexte, le communiqué de Nokia condamnant la guerre en Ukraine parait d’un seul coup un brin hypocrite.