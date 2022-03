PlayStation Plus avril 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony va offrir trois jeux PS4 et PS5 en avril avec son PlayStation Plus. Pour rappel, il s’agit d’un abonnement qui permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs, d’avoir des réductions sur le PlayStation Store, le stockage des sauvegardes dans le cloud et donc des jeux offerts chaque mois.

Les jeux offerts en avril 2022 avec le PlayStation Plus

Le premier jeu offert en avril avec le PlayStation Plus est Hood: Outlaws & Legends (PS4 et PS5). C’est un jeu d’action multijoueur dans lequel deux équipes s’affrontent pour exécuter le braquage parfait dans des environnements patrouillés par des gardes contrôlés par l’intelligence artificielle. Dans cette ambiance médiévale, vous pouvez choisir de vous infiltrer discrètement ou de foncer tête baissée pour récupérer votre objectif avant vos adversaires.

Le deuxième titre offert est Slay the Spire (PS4). C’est un jeu de cartes jouable en solo. Vous allez devoir affronter divers ennemis et créatures, et construire votre deck au fur et à mesure à partir d’une sélection de cartes. Vous allez également pouvoir collectionner des reliques aux différents pouvoirs qui vous permettront d’avancer et de triompher.

Enfin, le troisième cadeau est Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté (PS4). C’est un remake de Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom. Le diabolique Plankton s’est lancé dans un plan pour dominer le monde mais aussi le destin de Bikini Bottom. Heureusement, Bob est là pour l’en empêcher.

Les trois jeux offerts avec le PlayStation Plus pourront être réclamés dès le mois d’avril. L’abonnement au PlayStation Plus est disponible ici.