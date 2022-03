La hausse du prix des carburants booste les ventes de voitures électriques en Europe

Le prix des carburants flambe à la pompe, et le conflit en Ukraine qui perdure va sans doute inscrire cette hausse sur la durée. Cette situation délétère sur le pouvoir d’achat des ménages semble avoir une conséquence immédiate… sur les ventes de véhicules électriques. Ainsi, sur le seul mois de février, on compte 160 000 nouvelles immatriculations de VE en Europe, une croissance des ventes phénoménale de 38% alors même que le marché de l’automobile dans son ensemble a baissé de 7% sur la période.

Une Tesla Model Y sortant des lignes de production de la gigafactory allemande

L’augmentation est encore plus sensible si l’on prend uniquement en compte les voitures 100% électriques (non hybrides donc) puisque les ventes de ces véhicules ont bondi de 79% en février ! du côté des hybrides, la hausse est nettement plus modeste (+6%). Sans surprise, le modèle de VE le plus populaire depuis le début de l’année est la Tesla Model 3, suivi de la Kia e-Niro et de la Fiat 500 électrique. Le premier hybride, la Peugeot 3008, termine au pied du podium. A noter enfin que les ventes de VE rechargeables (100% électriques ou hybrides) représentent désormais 20% des ventes totales de voitures en Europe. Un cap semble vraiment avoir été franchi.