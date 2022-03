Xbox Games With Gold : les jeux offerts en avril 2022

Microsoft dévoile aujourd’hui les jeux Xbox qui seront offerts tout au long du mois d’avril avec le programme Games with Gold. Cela concerne les joueurs qui ont l’abonnement Xbox Live Gold, celui-ci permettant de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres joueurs.

Les jeux Xbox offerts en avril 2022

Le premier jeu Xbox offert est Another Sight (du 1er au 30 avril). Kit, une adolescente intrépide, et Hodge, un mystérieux chat au pelage roux, se rencontrent dans l’obscurité d’un chantier de construction du métro de Londres, après que Kit a perdu la vue lorsque le tunnel qu’elle explorait s’est effondré. Ils partent ensemble à l’aventure vers l’inconnu. Hodge se montre un compagnon indispensable, sur lequel Kit peut vraiment compter.

Le deuxième titre est Hue (du 16 avril au 15 mai). Un jeu de plateformes et de réflexion primé et coloré dans lequel vous modifiez le monde en changeant sa couleur de fond. Vous explorez un monde gris dangereux, et découvrez des fragments colorés alors que vous cherchez votre mère disparue.

En troisième jeu Xbox offert, on retrouve Outpost Kaloki X (du 1er au 15 avril). Une simulation de gestion spatiale totalement déjantée, truffée de personnages astucieux et de répliques farfelues. Vos objectifs ? Satisfaire le client et encaisser la monnaie !

Enfin, le quatrième jeu est MX vs ATV Alive (du 16 au 30 avril). Préparez-vous pour des courses agressives sur des pistes variées. Ressentez le contrôle total de votre véhicule et de votre pilote personnalisés avec la fonctionnalité Rider Reflex. Donnez tout ce que vous avez dans la boue, le sable et la neige et maîtrisez la compétition.