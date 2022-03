SpaceX arrête la fabrication de capsules habitées Crew Dragon

L’annonce est logique : SpaceX vient d’annoncer cesser immédiatement la fabrication de capsules Crew Dragon. Il n’y aura donc pas de successeurs à Endeavour, Resilience, Endurance et Freedom, ce qui n’est pas une surprise étant donné que ces capsules sont réutilisables et que les vols SpaceX sont de loin les plus fiables de tout le secteur de l’aérospatiale.

Freedom sera donc la dernière capsule Crew Dragon à sortie des ateliers de SpaceX. Cette dernière acheminera les astronautes de la NASA Kjell Lindgren (commandant), Bob Hines et Jessica Watkins, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Samantha Cristoforetti jusqu’à l’ISS lors de la mission Crew-4.

La réutilisation des lanceurs (Falcon 9, demain Starship) et des capsules étant au coeur même du modèle économique de SpaceX, l’arrêt de la production permet d’économiser de la ressource humaine et de l’argent pour accélérer les autres projets de la firme spatiale privée. A noter que chacune des capsules sera utilisée pour un usage bien ciblé, soit un Crew-Dragon pour l’ISS, un autre pour le tourisme spatial, un autre en révision et un autre encore en préparation.