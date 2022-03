Samsung se fournirait chez son concurrent LG pour ses futures TV OLED

Samsung avait bel et bien loupé le coche de l’OLED en privilégiant sa technologie d’affichage Qled (moins performante), mais tentera de se rattraper avec sa future gamme de téléviseurs 4K et 8K fonctionnant avec le processeur maison Neural Quantum. si l’on en croit en effet le média coréen Chosunbiz, Samsung se fournirait en dalles OLED chez son concurrent direct LG Display pour sa prochaine gamme de TV OLED !

Outre la dalle OLED et le processeur Neural Quantum, ces modèles intégreront aussi le système audio OTS (Object Tracking Sound) , toujours signé Samsung, et une interface Tizen (de Samsung, encore). Pour autant, le géant sud-coréen n’abandonnera pas sa gamme de téléviseurs Neo Qled équipée de dalles Mini-LED. Samsung aurait négocié (ou tenté de négocier) avec LG les prix les plus bas possibles pour ses dalles OLED, l’objectif étant de privilégier les modèles équipés de dalles Neo Qled et QD-Oled.