Avast rachète SecureKey Technologies pour l’identité numérique

Avast annonce le rachat de SecureKey Technologies, une entreprise canadienne spécialisée dans l’identité numérique. L’éditeur d’antivirus, qui compte 435 millions d’utilisateurs dans le monde, ne précise pas le montant du rachat.

Rachat de SecureKey Technologies par Avast

Dans son annonce, Avast explique avoir racheté SecureKey Technologies parce qu’il s’agit d’une société d’authentification et d’identité numérique bien établie qui a été à l’avant-garde de la simplification de l’accès aux services en ligne grâce à des identités réutilisables. Elle a créé un moyen pour les utilisateurs de vérifier en privé leur identité auprès d’entités de confiance (gouvernements, banques ou opérateurs, par exemple), puis d’utiliser ce justificatif d’identité numérique pour accéder à d’autres services en ligne. En d’autres termes, un commerçant en ligne pourrait dire : « nous voyons que [votre banque] dit que vous êtes qui vous prétendez être. Cela signifie que nous le croyons aussi ». Cela signifie que les consommateurs n’ont pas à donner à tout le monde sur Internet toutes leurs informations personnelles.

SecureKey Technologies connait déjà un succès dans le domaine de l’identité et va maintenant apporter cette expertise à Avast. Ses solutions d’identité numérique, actuellement connues sous les noms de Verified.Me et Government Sign-In by Verified.Me, permettent plus de 200 millions de transactions d’identité numérique sécurisées par an dans le monde. Leurs investissements soutiendront les normes et solutions d’identité numérique émergentes, y compris les DID (identificateurs décentralisés) et les certificats vérifiables.

« Nous envisageons un cadre d’identité numérique global et réutilisable qui sous-tendra une nouvelle couche de confiance pour Internet », a déclaré Ondrej Vlcek, le patron d’Avast. « Il est clair que l’identité numérique est le catalyseur essentiel de nombreux services numériques et le succès de SecureKey reflète la demande croissante des consommateurs à cet égard. SecureKey est très complémentaire des travaux antérieurs d’Avast dans le domaine de l’identité et, ensemble, nous allons faire passer notre offre au niveau supérieur, en accélérant l’innovation et en travaillant à l’établissement d’une approche globale axée sur l’utilisateur, qui aligne les propositions des utilisateurs, des entreprises et des gouvernements. Nous nous engageons à développer des offres qui seront totalement inclusives pour chacun, quelle que soit sa propre situation », ajoute-t-il.