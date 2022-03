Anonymous cible les entreprises françaises qui refusent d’abandonner le marché russe

Trois grosses enseignes françaises refusent toujours de quitter le sol russe : Auchan, Leroy Merlin et Decathlon justifient leur présence dans le pays par des arguments de type « sociaux » (emplois à préserver sur place), mais les vraies raisons semblent avant tout économiques. Le collectif Anonymous, déjà particulièrement actif depuis le début du conflit, a jugé ces positions intenables et en conséquence a pris la décision de cyber-attaquer les trois groupes.

Les sites russes (.ru) d’Auchan, Leroy Merlin et Decathlon ont ainsi été pris pour cibles et n’étaient plus accessibles il y a quelques jours. Anonymous prévient déjà que de nouvelles attaques auront lieu et que cela concerne toutes les entreprises qui restent en Russie, entreprises qui selon les hackers seraient de facto des soutiens économiques à la guerre en Ukraine.

Pour rappel, le président Ukrainien en personne, Volodymyr Zelensky, avait lancé un appel aux groupes français il y a une semaine afin que ces derniers quittent le territoire russe, appel qui n’a manifestement pas été entendu…