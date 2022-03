Anonymous annonce avoir piraté les services de renseignement russes et des caméras de sécurité en Russie

Le groupe de hackers Anonymous continue ses cyberattaques incessantes sur la Russie. Après avoir perturbé les sites de la présidence russe et affiché des images de la guerre sur les chaines de télé nationales, Anonymous revendique des actions de plus grande ampleur encore, comme le piratage du FSB, le plus gros service de renseignement russe ou bien encore la publication d’une correspondance entre Vladimir Poutine et son ministre de la Défense Sergei Shoigu, les deux hommes semblant vouloir raser les forêts ukrainiennes.

Hacked Russian Business Camera under the category "business" https://t.co/cTIbrwjX2x pic.twitter.com/ATJOaqkD7S — Anonymous (@YourAnonNews) March 17, 2022

Autre action d’éclat, Anonymous est parvenu à pirater de nombreuses caméras de sécurité en Russie afin d’afficher le message « Poutine tue des enfants » sur les vidéos enregistrées par les caméras. Le groupe de hackers est aussi parvenu à subtiliser 79 Go de données du centre de recherche pétrolier russe OMEGA, sans oublier les attaques DDoS (réussies) sur le site officiel de la ville de Moscou ou du gouvernement de la Fédération de Russie. En fait, l’éventail des actions menées est si vaste que l’on est en droit de se poser la question du niveau réel de sécurité des infrastructures informatiques russes…