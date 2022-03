Resident Evil 8 se rapprocherait du Game Pass

Si l’on met bien sûr de côté les exclus first party de Sony et de Nintendo, le Game Pass dispose déjà du nec plus ultra du monde vidéoludique : Outer Wilds, It Takes Two, Hades, Flight Simulator, Tunic, Jedi Fallen Order, Forza Horizon 5, Xbox a recensé sur le Game Pass plus de 90 jeux « Goty » dans leurs genres respectifs.

Et ce n’est pas fini. Si l’on en croit le subreddit /rGamingLeaksAndRumours, une référence prestigieuse aurait été découverte sur le Microsoft Store, celle du jeu de Capcom Resident Evil Village 8. Le denier volet de la saga horrifique rejoindra bientôt le Game Pass. La mention du Game Pass a depuis été retirée (ce qui aurait plutôt tendance à confirmer le « loup »), ce qui rappelle un peu le scénario de Mass Effect Legendary Edition (qui est bien arrivé dans le Game Pass), mais l’on s’attend désormais à ce que RE 8 débarque dans le service.

RE8 est sorti au mois de mai 2021 sur les plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le « metaranking » du jeu est de 84/100 sur Metacritic.