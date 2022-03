Among Us : les serveurs subissent une attaque DDoS depuis plusieurs jours

Among Us vit une mauvaise période avec une attaque DDoS qui vise ses serveurs américains et européens depuis plusieurs jours maintenant. Cela impacte les joueurs qui sont dans l’incapacité de rejoindre une partie.

Une important attaque DDoS vise Among Us

Tout a commencé le 25 mars quand le compte Twitter officiel d’Among Us a publié un message indiquant que ses serveurs en Europe et aux États-Unis faisaient l’objet d’une attaque DDoS. Cela signifie qu’ils reçoivent une quantité importante de connexions au même moment, ce qui fait planter l’ensemble. « Le service sera hors ligne pendant que l’équipe travaille à sa réparation, mais cela peut prendre un peu de temps, tenez bons ! Désolé ! », indique un tweet.

Le 26 mars, il est annoncé que les serveurs sont toujours hors-ligne à cause de l’attaque. « Ils peuvent s’activer ou se couper mais nous vous tiendrons au courant quand nous penserons qu’ils sont stables, désolés ! », indique un autre message. Nous sommes maintenant le 28 mars et il n’y a aucune nouvelle information sur le sujet.

Les attaques DDoS ont continué à être un problème, même pour les entreprises et les services en ligne à grande échelle. En décembre 2014, le PSN et le Xbox Live ont été mis hors service par une attaque DDoS massive. Malheureusement, ces types d’attaques sont difficiles à prévoir et à arrêter. Et comme de plus en plus de jeux vidéo dépendent d’Internet, les attaques DDoS ne feront que devenir un problème plus important et plus ennuyeux pour les joueurs et les développeurs.