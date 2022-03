🔥 Les films et séries qui arrivent sur Netflix en avril 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en avril 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Trivia Quest

Date : 01/04

Synopsis : Dans cette série de quiz interactifs, testez vos connaissances historiques, artistiques, scientifiques et de culture générale à travers différents niveaux de difficulté.

Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna : Saison 2 (Get Organized with the Home Edit: Saison 2)

Date : 01/04

Synopsis : Avec leur style coloré tant apprécié, Clea et Joanna aident à nouveau célébrités et anonymes à remettre de l’ordre chez eux et nous livrent un aperçu de leur propre vie.

L’Ultimatum : On se marie ou c’est fini (The Ultimatum: Marry Me or Move On)

Date : 06/04 (1ère salve) puis 13/04

Synopsis : On se marie ou on se quitte ? Dans une série de télé-réalité provocante, des couples testent leur amour, tout en s’installant avec d’autres partenaires potentiels !

Dirty Lines

Date : 08/04

Synopsis : Dans l’Amsterdam des années 80, une étudiante ambitieuse s’engage dans une nouvelle carrière au sein d’un service de téléphone rose fondé par deux frères très différents.

Elite – Saison 5

Date : 08/04

Synopsis : À Las Encinas, nouvelle rentrée rime avec nouvelle victime, nouveaux suspects et nouveau mystère, alors que les étudiants sont noyés sous une nouvelle vague de secrets.

Hard Cell

Date : 12/04

Synopsis : Dans cette série pince-sans-rire, une organisatrice d’événements devenue directrice d’une prison de femmes documente hauts, bas et émois de la vie derrière les barreaux.

Ta mère l’incruste (Smother-in-Law)

Date : 13/04

Synopsis : Installée chez son fils empoté et sa belle-fille rivale depuis le début de la pandémie, Isadir prend un malin plaisir à se mêler de leurs affaires et perturber leur vie.

Heureux… ou presque : Saison 2 (Almost Happy – Saison 2)

Date : 13/04

Synopsis : Sebastián se voit offrir une autre occasion de courtiser Pilar, maintenant enceinte des jumeaux de Rocha. Mais de nombreuses leçons de vie l’attendent encore.

Anatomie d’un Scandale (Anatomy of a Scandal)

Date : 15/04

Synopsis : La vie privilégiée de Sophie vole en éclats quand des secrets scandaleux font surface et que James, son mari et politicien de haut vol, est accusé d’un crime choquant.

Mai : La rage d’une mère (Mai)

Date : 15/04

Synopsis : Quand une mère douce et attentionnée découvre l’identité des assassins de sa fille, elle sort les griffes et se lance dans une lutte féroce pour faire éclater la vérité.

Better Call Saul – Saison 6 Partie 1

Date : 19/04

Synopsis : La série primée aux Emmys revient pour une sixième saison.

En un battement (The Marked Heart)

Date : 20/04

Synopsis : Obsédé par l’idée de venger sa femme de l’organisation de trafic d’organes qui l’a tuée pour prélever son cœur, un homme noue une relation avec la patiente qui l’a reçu.

Yakamoz S-245

Date : 20/04

Synopsis : Après une catastrophe naturelle, un chercheur biologiste en mission à bord d’un sous-marin se bat pour survivre avec l’équipage tandis qu’une conspiration se dévoile.

Poupée russe – Saison 2

Date : 20/04

Synopsis : Après avoir vécu — maintes et maintes fois — la nuit la plus intense de leur vie, Nadia et Alan s’engagent dans une nouvelle aventure existentielle époustouflante.

La Grossesse de M. Hiyama (He’s Expecting)

Date : 21/04

Synopsis : Quand un publicitaire croyant avoir tout compris à la vie tombe enceint, il doit soudain se mesurer à des inégalités sociales qu’il n’avait jamais envisagées auparavant.

Les 7 Vies de Léa

Date : 22/04

Synopsis : Léa se réveille dans le passé, et dans des corps différents. Sept fois. Happée au cœur d’un mystère, elle tente d’empêcher la mort d’un jeune homme… non sans risque.

Heartstopper

Date : 22/04

Synopsis : Dans cette série d’apprentissage, les ados Charlie et Nick découvrent une autre facette inattendue de leur amitié improbable sur fond d’histoires d’amour et d’études.

Selling Sunset – Saison 5

Date : 22/04

Synopsis : De nouveaux amours, de vieux ennemis et une nouvelle tête. Avec un marché du luxe en plein boom, la concurrence fait rage entre courtiers. Qui réussira à se démarquer ?

Bullsh*t : Le grand jeu du bluff (Bullsh*t, the Gameshow)

Date : 27/04

Synopsis : Si les candidats ne savent pas répondre correctement aux questions ardues du quizz, ils n’ont plus qu’une solution : mentir comme des arracheurs de dents.

Grace & Frankie – Saison 7 – Les derniers épisodes

Date : 29/04

Synopsis : /

Ozark – Saison 4, Partie 2

Date : 29/04

Synopsis : En butte à des menaces tous azimuts, Marty et Wendy se démènent afin de satisfaire le cartel, le FBI et leurs propres enfants assez longtemps pour retrouver leur vie.

FILMS

Battle : Freestyle

Date : 01/04

Synopsis : Amalie est folle de joie lorsqu’elle apprend qu’elle part avec Mikael et leur troupe de danseurs concourir à Paris. Les retrouvailles avec sa mère vont tout compliquer.

Apollo 10 ½ : Les Fusées de mon Enfance (Apollo 10 ½: A Space Age Childhood)

Date : 01/04

Synopsis : Avoir 10 ans à Houston, en 1969. Mêlant une tonalité nostalgique et le récit fantastique d’un voyage vers la Lune, un homme raconte son enfance…

The Bubble

Date : 01/04

Synopsis : /

Toujours plus beau (Forever Out of My League)

Date : 01/04

Synopsis : La vie de Marta ne tient qu’à un fil après son opération, mais le grand amour n’est pas loin. Le cœur l’emportera-t-il sur les secrets enfouis et les caprices du destin ?

Furioza

Date : 06/04

Synopsis : Une policière fait à son ex-petit ami une offre qu’il ne peut refuser : il doit infiltrer un gang de hooligans et devenir son informateur, ou son frère ira en prison.

Étoiles de cristal (Dancing on Glass)

Date : 08/04

Synopsis : Sous pression, une ballerine choisie pour un nouveau rôle-titre se réfugie avec une autre danseuse dans une amitié qui va les couper de la réalité.

Metal Lords

Date : 08/04

Synopsis : Deux ados pas vraiment populaires se jettent à fond dans le métal afin de remporter la Battle of the Bands, d’accéder à la gloire… et d’être vénérés comme des dieux.

The In Between

Date : 08/04

Synopsis : Après avoir perdu son grand amour dans un tragique accident, une adolescente au cœur brisé se met à croire qu’il lui envoie des signes d’outre-tombe.

Yaksha, un démon en mission (Yaksha : Ruthless operations)

Date : 08/04

Synopsis : En inspectant une équipe des forces spéciales et son chef légendaire dans une ville redoutable, un procureur intègre fait irruption au cœur d’une guerre d’espions fatale.

Choose or Die

Date : 15/04

Synopsis : Tentés par un prix en espèces non réclamé, deux amis redémarrent un curieux jeu vidéo des années 80 et pénètrent dans un univers surréaliste où règne une terreur inédite.

Man of God

Date : 16/04

Synopsis : Samuel rejette son éducation religieuse sévère pour vivre sa propre vie. Mais son âme demeure prise entre le monde et la foi qu’il a abandonnée.

Le Tournant (The Turning Point)

Date : 20/04

Synopsis : Un jeune qui vit reclus dans son monde pour éviter toute désillusion se lie d’une amitié insolite avec un dangereux voyou qui s’impose brusquement dans sa vie.

En route pour l’avenir (Along for the ride)

Date : 22/04

Synopsis : L’été avant sa rentrée en fac, la sérieuse Auden découvre la vie d’ado insouciante qu’elle ignorait grâce aux aventures nocturnes initiées par le mystérieux Eli.

Silverton Siege

Date : 27/04

Synopsis : Les tensions s’exacerbent lorsqu’un braquage de banque tourne mal après une grève anti-apartheid. Adapté d’une histoire vraie.

Sous les palmiers, ma mère (Honeymoon with my Mother)

Date : 29/04

Synopsis : Largué au pied de l’autel, un homme au cœur brisé est forcé de partir en lune de miel… avec sa mère dominatrice !

Rumspringa

Date : 29/04

Synopsis : Lors d’un voyage à Berlin, un jeune amish en plein rite de passage renoue avec ses racines, tombe amoureux et prend une grande décision.

Moi, apprivoisée ? (The Taming of the Shrew)

Date : Prochainement

Synopsis : Lorsqu’une scientifique au cœur brisé retourne au bercail pour repartir à zéro, son frère comploteur engage un bel inconnu pour la convaincre de vendre leurs terres.

DOCUMENTAIRES

Jimmy Savile : Un Cauchemar Britannique (Jimmy Savile: A British Horror Story)

Date : 06/04

Synopsis : Philanthrope au style extravagant, Jimmy Savile a séduit toute une nation. Mais des accusations d’abus sexuels ont mis en lumière la face sombre de cette star de la télé.

Retour dans l’Espace (Return to Space)

Date : 07/04

Synopsis : Elon Musk et les ingénieurs de SpaceX embarquent pour une mission historique : renvoyer des astronautes de la NASA vers l’ISS et révolutionner le voyage dans l’espace.

Senzo: Murder of a Soccer Star

Date : 07/04

Synopsis : /

Parcs (Our Great National Parks)

Date : 13/04

Synopsis : Cette série documentaire narrée par l’ancien président Barack Obama nous invite à découvrir certains des parcs naturels nationaux les plus spectaculaires de la planète.

Abercrombie & Fitch : Une Marque sur le Fil (White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch)

Date : 19/04

Synopsis : Ce documentaire retrace le phénomène A&F de la fin des années 90 au début des années 2000 et la façon dont la marque « des gens cool » a bâti son succès sur l’exclusion.

Le Mystère Marilyn Monroe : Conversations Inédites (The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes)

Date : 27/04

Synopsis : Dans ce documentaire, un auteur revient sur la mort mystérieuse de Marilyn Monroe et partage ses nombreuses interviews audio avec les personnes de son entourage.

FILMS & SÉRIES POUR LES ENFANTS

Le dernier bus (The Last Bus)

Date : 01/04

Synopsis : Au cours d’une excursion phénoménale, un groupe d’adolescents particulièrement futés tente de sauver l’humanité d’une armée de drones impitoyables.

Les Oeufs Verts au Jambon – Saison 2 (Green Eggs & Ham)

Date : 08/04

Synopsis : Une histoire secrète, un mystère non résolu, un nouveau départ… et des espions ! Vous reprendrez bien un peu d’aventures drôles et épiques dans l’univers du Dr Seuss ?

Les Enquêtes sauvages (The Creature Case)

Date : 12/04

Synopsis : Les agents spéciaux Sam et Kit parcourent le monde pour résoudre les nombreuses énigmes du règne animal grâce à leur flair, à la science et à de super gadgets.

Battle Kitty

Date : 19/04

Synopsis : Pour triompher dans cette aventure interactive, Battle Kitty doit vaincre tous les monstres de l’île des batailles. Une série d’animation créée par Matt Layzell.

Lapin samouraï : Les chroniques d’Usagi (Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles)

Date : 28/04

Synopsis : Un lapin aspirant samouraï fougueux et ses tout nouveaux amis unissent leurs forces pour protéger leur ville des monstres, des ninjas, de la pègre et des extraterrestres.

ANIME

Tiger & Bunny 2

Date : 01/04

Synopsis : Le duo disparate formé par Wild Tiger et Barnaby s’efforce de préserver la paix et de séduire des sponsors alors que d’autres héros du monde entier entrent en scène.

Ultraman – Saison 2

Date : 14/04

Synopsis : Seven, Ace, Zoffy, Jack et Taro rejoignent Ultraman. Ensemble, ils forment une fraternité unie et défient une nouvelle menace extraterrestre.

Pacific Rim: The Black – Saison 2

Date : 19/04

Synopsis : Alors qu’ils poursuivent leur périple vers Sydney aux commandes d’Atlas Destroyer en compagnie de Mei et de Boy, Hayley et Taylor doivent affronter une secte sanguinaire.

Bubble

Date : 28/04

Synopsis : Dans un Tokyo abandonné, infesté de bulles et d’anomalies gravitationnelles, le destin rapproche un jeune homme brillant et une jeune fille mystérieuse.