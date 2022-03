Google Play Store : la vente de films et de séries, c’est bientôt fini

Comment, vous ne saviez pas que des films et des séries étaient vendues sur le Play Store ? Voilà peut-être la raison pour laquelle dès le moi de mai prochain, la boutique applicative de Google ne proposera plus de films et de séries à la vente. La section Films et TV sera donc retirée du Play store, mais Google précise que la vente de ces contenus restera possible sur les Smart TV (compatibles Google TV donc), le Chromecast ou via une app dédiée sur Android.

Le Google Play Store retrouve donc sa fonction d’origine, qui est d’être une boutique d’apps ; exit Google Play Kiosque, basta Play Musique et donc bye bye aux films et aux séries. Ce n’est pas forcément un mal, et cela montre surtout que l’hyper concentration des services et des offres dans un même lieu n’est pas toujours la solution la plus efficace… ni la plus populaire.