Xbox et la FFF sont désormais partenaires : allez les bleus… et les verts aussi

C’est en pleine page du site de la FFF, et c’est surtout un sacré gros coup marketing pour Xbox : « La Fédération Française de Football est heureuse d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec Xbox qui devient le partenaire gaming officiel des équipes nationales masculines et féminines de football. »

Du côté de Xbox, ce nouveau deal avec la « Fédé » des actuels champions du monde de Foot est mis en avant comme il se doit. Ina Gelbert, directrice Xbox France : « Nous sommes fiers d’être le partenaire gaming officiel de la FFF. Nous avons hâte de voir se réaliser les actions que nous avons imaginées aux côtés de la FFF pour soutenir le football amateur, mais également pour promouvoir l’inclusion et la diversité qui sont des valeurs fortes que nous partageons. L’équipe Xbox est ravie de se tenir aux côtés des fans des Équipes de France, particulièrement en cette année d’Euro féminin et de Coupe du monde masculine. »

L’annonce de ce partenariat se traduit aussi par la création du Xbox FC, un programme de soutien au foot amateur dont le volet financier n’est pas négligeable puisque Xbox financera la rénovation des infrastructures de plusieurs clubs en France. La joueuse française Sakina Karchaoui sera l’ambassadrice de ce programme. A noter aussi le 21 mai l’organisation d’un Xbox Day qui se déroulera à Clairefontaine (au centre d’entrainement des bleus) et sera bien sûr retransmis en direct-live. Au programme des festivités, des tournois, la finale de l’eCup FFF, des ateliers et une initiation au Cécifoot (foot pour malvoyants).

Enfin, et c’était presque le plus logique, Xbox dévoile des Xbox Series X et Series ainsi que des manettes Xbox et Xbox Adaptive Controller aux couleurs de l’équipe de France. Allez les bleus !