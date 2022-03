The Batman : une séquence coupée du film dévoile le Joker à Arkham

C’est une séquence de 5 minutes, visiblement terminée, et qui pourtant n’a pas été retenue lors du montage final du film The Batman. On peut y voir Batman (interprété par Robert Pattinson) interroger le Joker () enfermé à l’asile d’Arkham au sujet de The Riddler. Les effets de flou volontaires laissent entendre que la séquence aurait dû introduire le personnage du Joker dans le film (il y apparait ceci dit, mais de façon extrêmement brève). Cette séquence superbement mise en scène a été débloquée par les fans, après la résolution d’énigmes sur le site rataalada.com.



Comme souvent en ce cas, il est difficile de savoir pourquoi le réalisateur Matt Reeves n’a pas jugé bon de garder cette séquence dans le métrage visible au cinéma (d’autant qu’elle a été tournée jusqu’au bout), mais il n’est pas interdit de penser qu’elle pourrait peut-être réintégrer une version longue du film, comme cela se fait parfois.