HBO Max prépare son lancement en France avec les contenus

La plateforme de streaming HBO Max est disponible dans une soixantaine de pays, mais pas encore en France. Mais pas d’inquiétudes pour les Français : le lancement se prépare.

HBO Max fait le nécessaire pour débarquer en France

À l’instar de Netflix, Disney+, Prime Video et d’autres plateformes de streaming, HBO Max devra proposer de la création française pour recevoir le feu vert d’un lancement en France. Mais l’idée est d’apporter quelque chose de nouveau, pas de faire ce qui existe déjà.

Vera Peltekian supervise le lancement français de la plateforme de streaming. Cette ancienne dirigeante de Canal+ a partagé quelques détails avec Deadline, en marge du Séries Mania qui a eu lieu à Lille. Elle a expliqué que la branche française n’avait pas encore commandé une série originale, mais elle veut « remettre en question les idées préconçues » selon ses dires. « Il ne s’agit pas seulement de programmes qui vous font rire, nous voulons parler de questions sociales et explorer les émotions », a-t-elle ajouté. « En France, vous avez beaucoup de séries policières, par exemple, donc ce n’est pas une priorité d’ajouter une autre série policière mais nous voulons plutôt chercher à remodeler la dramédie, la comédie ou la romcom ». Elle fait ici référence aux genres drame et comédie (dramédie) et comédie romantique (romcom).

Outre la France, il y a toute une réflexion sur les contenus en Europe. Le service de streaming dit vouloir des contenus « frais », ainsi que de nouveaux genres comme les compétitions et les programmes d’aventure.

Quelle est la date de lancement de HBO Max en France ? Pas de créneau précis pour l’instant. Mais une arrivée en 2023 est envisageable. C’est OCS qui détient aujourd’hui les droits des programmes HBO et le contrat devrait se terminer à la fin de 2022. On peut se douter que HBO ne va pas le renouveler pour récupérer les droits de diffusion en France et ainsi lancer HBO Max avec un important catalogue de films et séries.