YouTube ajoute 4 000 épisodes de séries, disponibles gratuitement avec des pubs

YouTube annonce la disponibilité de près de 4 000 épisodes de séries, qui sont disponibles gratuitement. En contrepartie, les spectateurs auront des publicités, comme c’est le cas avec les vidéos « classiques ».

YouTube se met aux séries

Hell’s Kitchen, Andromeda, Heartland ou encore Midsomer Murders font partie des séries actuellement disponibles sur YouTube. Malheureusement, cela concerne uniquement les États-Unis pour le moment. La plateforme ne précise pas si une disponibilité dans les autres pays aura lieu un jour ou l’autre.

« Pour améliorer l’expérience de visionnage, nous dévoilons une toute nouvelle navigation simplifiée et des bannières immersives. Les visuels riches et les nouveaux menus vous aideront à trouver plus facilement vos séries préférées depuis le confort de votre canapé, que vous choisissiez de louer, d’acheter ou de regarder gratuitement avec des publicités », indique YouTube.

YouTube n’est pas la première plateforme à lancer ce genre de service. Tubi, Peacock, Roku, IMDb TV et d’autres rivaux proposent en effet une offre similaire depuis plusieurs mois. Mais le service, qui appartient à Google, compte sur sa forte popularité dans de nombreux foyers américains pour dominer la concurrence. Selon une étude du cabinet Nielsen, 135 millions de personnes utilisaient YouTube aux États-Unis en décembre à l’aide d’un téléviseur connecté.

Avant cette annonce, YouTube disposait déjà d’un catalogue de plus de 1 500 films gratuits avec de la publicité. 60 secondes chrono et La revanche d’une blonde font partie des publications les plus récentes. La plateforme compte ajouter une centaine de nouveaux titres (films et séries) chaque semaine.