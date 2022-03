Le studio ukrainien GSC Game World va terminer le développement de STALKER 2 à Prague

Le secteur du jeu vidéo n’échappe pas à la guerre. Après avoir annoncé un premier report à la fin de l’année, le studio ukrainien GSC Game World a annoncé dans une vidéo émouvante l’interruption sine die du développement de S.T.A.L.K.E.R 2 : Heart of Chornobyl (le nom de la ville a été modifié dans son orthographe ukrainienne).



On apprend aussi via le site Eurogamer que tout ou partie du studio serait en train de se relocaliser à Prague (capitale de la République Tchèque), un déménagement forcé que l’on imagine forcément douloureux dans les circonstances actuelles. Les principaux membres du studio n’ont pas encore officiellement confirmé ce changement d’adresse, ce qui n’est guère étonnant dans la situation compliquée qui est la leur aujourd’hui. Quant à S.T.A.L.K.E.R 2 (qui doit sortir sur PC et Xbox Series), les chances s’amenuisent d’en voir le bout d’un pixel avant 2023 ; mais franchement, qui s’en soucie désormais ?