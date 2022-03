La PlayStation 5 aura le taux de rafraîchissement variable (VRR) dans quelques mois

Sony annonce que le taux de rafraîchissement variable (VRR) va faire ses débuts sur PlayStation 5, et ce dans quelques mois. Cette fonctionnalité viendra synchroniser la fréquence de rafraîchissement d’un écran avec l’affichage de la sortie vidéo de la PS5, et réduira les artefacts visuels et les problèmes de cadence. Vous pourrez même utiliser le VRR avec des jeux qui ne le prennent pas officiellement en charge.

Le VRR se prépare sur PS5

« Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes instantané, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite », indique Sony. « Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable via un patch. Les futurs jeux devraient proposer la prise en charge du taux de rafraîchissement variable dès leur sortie », précise le groupe.

Les joueurs auront le choix. Une option sera disponible dans les paramètres pour activer ou non le taux de rafraîchissement variable sur PlayStation 5. Une autre option permettra de l’activer ou non sur les jeux qui ne le supportent pas officiellement.

Pour en profiter, il faudra que votre téléviseur dispose d’un port HDMI 2.1 et que vous PS5 soit connectée sur ce port. Si vous avez encore un port HDMI 2.0, vous ne pourrez pas avoir la nouveauté.

En complément, Sony annonce aujourd’hui des nouveautés pour les joueurs PS4 et PS5, disponibles dès maintenant. Il y a la possibilité de créer ou de rejoindre des partys ouvertes ou fermées. Concernant la PS5 uniquement, on retrouve des améliorations d’interface à la Game Base et aux cartes de trophées, ainsi que des fonctionnalités d’accessibilité comme le son mono pour les écouteurs.