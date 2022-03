Ghostbusters: Spirits Unleashed : un jeu d’action asymétrique avec les personnages du film (trailer)

« Who’s you gonna call ? » Sony Pictures et Columbia Pictures ont annoncé il y a quelques heures le développement du jeu Ghostbusters : Spirits Unleashed destiné aux plateformes PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One d’ici la fin de l’année 2022. Illfonic (Vendredi 13, Predator) est aux manettes de ce titre action asymétrique, un genre de jeu qui est la spécialité du studio.

Cela signifie que 4 joueurs se glisseront manette en main dans la peau des chasseurs de fantôme tandis qu’un cinquième joueur dirigera la fantôme lui-même. A noter que les joueurs auront droit à une à la première personne (fps) tandis que le fantôme sera affiché à l’écran à la troisième personne (tps).



Bien évidemment, les chasseurs de fantômes disposeront de tout un attirail tandis que l’ectoplasme aura le pouvoir de traverser les murs. On note avec plaisir qu’il sera possible de diriger Winston Zeddemore et Ray Stantz, les deux personnages interprétés par Ernie Hudson et Dan Aykroyd dans le film. Pas de trace de l’inénarrable Peter Venkmen interprété par Bill Murray, ce qui nous chagrine un peu.