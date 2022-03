Enemies : le moteur Unity fait la démo de ses performances dans la représentation d’humains en 3D

Porté par une première démo PS5, le fabuleux trailer d’Hellblade 2 et une démo Matrix saisissante, l’Unreal Engine 5 a le vent en poupe depuis quelques mois. Le concurrent Unity n’entend pas rester sans rien faire et vient de lâcher à la Game Developers Conference 2022 (GDC) le court-métrage Enemies, qui n’est autre qu’une démo du moteur éponyme destinée à mettre en valeur ses performances dans la représentation 3D d’être humains !



Enemies illustre aussi quelques uns des outils de modélisation du moteur Unity, comme le Unity Hair qui permet un rendu 3D photoréaliste des cheveux. D’autres technologies logicielles sont à l’honneur, comme le ray-tracing en temps réel (of course), le Skin Attachment System, le Tension tech (simulation du flux sanguin et des maps de rides), ou bien encore l’illumination globale SSGI (Screen Space Global Illumination). A noter que le module Digital Human 2.0, qui sera disponible d’ici quelques semaines, intègrera certaines des nouveautés dévoilées dans cette démo. Enfin, les coulisses de la réalisation de cette démo feront l’objet d’un stream Twitch programmé au 25 mars prochain.