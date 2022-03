Xiaomi présentera dés cette année un prototype de voiture électrique

Déjà présent sur de nombreux marchés (dont celui de la trottinette électrique, si !), Xiaomi s’apprête à dévoiler plus en détails ses ambitions sur un secteur forcément au coeur de l’actualité écolo-climatique : la voiture électrique ! Il y a seulement un an, Xiaomi confirmait officiellement son intérêt pour la VE et faisait enregistrer le nom de sa nouvelle division « Xiaomi Automobile Co. Ltd. ». Le fabricant chinois annonce aujourd’hui que son premier prototype électrique sera présenté dans le courant du troisième trimestre 2022 !

Autant dire qu’il ne faudra pas attendre très longtemps entre l’annonce initiale et sa première concrétisation, une rapidité d’exécution qui contraste avec la lenteur et les rumeurs contraires qui entourent le projet Apple Car. Xiaomi a même prévu de faire construire en Chine une usine capable de produire pas moins de 300 000 véhicules électriques par an !

Le premier modèle commercial de Xiaomi Automobile devrait ainsi débarquer sur le marché dès le premier semestre 2024. Les VE de Xiaomi devraient être particulièrement bien équipées : des échanges technologiques auront lieu entre la branche « smartphone » de Xiaomi et la division Xiaomi Automobile.