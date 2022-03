CD Projekt RED confirme le prochain The Witcher sous moteur Unreal Engine 5 !

C’est forcément un évènement dans le monde du jeu vidéo : le studio polonais CD Projekt RED vient d’annoncer que le successeur de The Witcher 3 était en cours de développement, et que le jeu tournera sous le moteur Unreal Engine 5 (le moteur utilisé aussi dans le prochain Hellblade par exemple). S’il est déjà certain que la date de sortie ce prochain opus ne sera pas précisée avant plusieurs années, on espère tout de même que ce nouveau développement ne mordra pas trop sur les extensions prévues pour Cyberpunk 2077 (qui a bien besoin de neuf), voire que cela ne signifie pas à terme la fin des extensions pour le RPG futuriste.

A priori, CD Projekt RED dispose de la ressource humaine nécessaire pour mener à bien deux gros projets de dev en parallèle, mais le fiasco du lancement de Cyberpunk 2077 nous incite désormais à une certaine prudence. Pour rappel, The Witcher 3 est sorti il y a 7 ans et s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires. L’enjeu est donc de taille pour le studio polonais, tant sur le plan artistique, ludique, qu’en termes financiers.

L’autre information de taille, c’est bien sûr l’abandon du moteur interne REDengine pour le très universel Unreal Engine 5 d’Epic. C’est toujours ça que le studio n’aura pas à optimiser lors du développement… Le choix du moteur indique aussi clairement que The Witcher 4 sera uniquement disponible sur PC et consoles new-gen.