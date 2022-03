Disney+ devient disponible sur la box de SFR

Disney+ s’installe sur un nouveau support, à savoir la Box 8 de SFR. Les clients qui l’ont peuvent ainsi profiter du service de streaming depuis leur téléviseur.

La SFR Box 8 accueille Disney+

Disney+ sur la SFR Box 8 est disponible depuis la chaîne 68 ou depuis le carrousel d’applications. Il est également possible de passer par l’assistant vocal OK SFR pour y accéder rapidement. L’usage est identique à celui sur les autres plateformes avec les mêmes prix (8,99€/mois ou 89,99€/an), le même catalogue, la même interface ou encore la même qualité audio/vidéo. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser votre identifiant existant pour vous connecter.

Selon Génération Câble, il y a une petite différence avec l’application sur la box de l’opérateur au logo rouge : les sous-titres des films, séries et documentaires sont présentés de manière un peu plus grossiers, c’est-à-dire que la police d’écriture est un peu mal détourée et le fond n’est pas forcément idéal. Mais il est possible qu’une future mise à jour corrige le tir.

Qu’en est-il des clients qui ont la SFR Box Plus ou 4K ? Ils n’ont pour l’instant pas le droit à l’application de Disney+. Mais qui sait, peut-être que le groupe de Mickey et l’opérateur préparent le support en ce moment même.