Buzz L’Eclair : la censure évitée de peu sur une scène de baiser entre deux personnages féminins

La gestion des contenus chez Disney semble toujours aussi schizophrénique. Entre relents ultra conservateurs ou ultra progressistes, une seule tendance semble se dégager du Disney nouveau : une volonté de censure (ou de contrôle diront les moins sensibles) vraiment exacerbée. Cette fois, ce sont les restes du vieux Disney conservateur d’après guerre qui ont ressurgi.

Entre ultra conservatisme et ultra progressisme, Disney ne semble plus savoir sur quel pied danser

La firme aux grandes oreilles était sous le feu nourri des critiques depuis plusieurs jours pour avoir donné des gages au projet de loi homophobe de Floride surnommé « Dont’ Say Gay » (qui interdit notamment de parler du mouvement et des droits LGBTQ+ dans les classes). Disney aurait ainsi directement financé des entreprises ou des lobbys qui soutenaient le projet de loi !

Pris la main dans le sac ultra conservateur, le CEO Bob Chapek a paraphé une déclaration ciblant directement la loi “Don’t Say Gay” et comme preuve de bonne volonté a décidé d’annuler la censure d’une des scènes fortes de Buzz L’Eclair, le prochain Pixar. La scène en question montre Hawthorne (interprétée par Uzo Aduba) échangeant un baiser avec sa compagne. A noter que la censure de cette scène était elle aussi critiquée en interne par de nombreux employés de Pixar, ce qui donne finalement l’impression que Disney ne fait ici que réagir à la pression au lieu de prendre des initiatives pour le coup réellement progressistes.

Il faut dire que le géant américains semble de plus en plus souvent coincé entre son public conservateur (qui compose une grosse part de son public d’origine) et son public nettement plus progressiste, et renâcle à faire un vrai pas qui pourrait déplaire à l’un ou l’autre de ces publics. Finalement, seule la censure puritaine rattachée aux productions Disney semble complaire à l’ensemble du public américain : les conservateurs y voient le respect de la dignité des femmes et des bonnes mœurs, quand les progressistes y discernent une lutte contre l’objectivation et la sexualisation des personnages féminins. Pas sûr que la liberté de création soit la grande gagnante de cette tambouille.

Buzz L’Eclair sortira en salles le 22 juin prochain.