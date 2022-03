Trois astronautes russes ont rejoint l’ISS (et s’ils sont en jaune, ce n’est pas en soutien à l’Ukraine)

Les astronautes composent souvent une « fratrie » internationale au dessus des aléas et des conjonctures géopolitiques. On a eu une nouvelle fois la preuve de cet état de fait ce vendredi 18 mars, lorsque les russes Denis Mateey, Oleg Artemyey et Sergey Korsakov ont rejoint l’ISS quelques heures après avoir décollé du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à bord d’une fusée Soyouz. Ces derniers ont été chaleureusement accueillis par l’équipage, soit les russes Piotr Doubrov et Anton Chkaplerov, l’astronaute américain Mark Vande Hei (qui retourneront sur Terre le 30 mars), ainsi que les astronautes Tom Marshburn, Raja Chari, Kayla Barron (USA, NASA) et Matthias Maurer (Allemagne, ESA).

…а космонавтов-выпускников Бауманского университета заставим ни при каких обстоятельствах не носить цвета герба их альма-матер, то они глубоко ошибаются))) pic.twitter.com/E0MkcqdVIS — РОГОЗИН (@Rogozin) March 19, 2022

Denis Mateey, Oleg Artemyey et Sergey Korsakov ont passé l’écoutille tout habillés d’une combinaison jaune et bleu, ce qui a été rapidement interprété sur les réseaux sociaux comme une forme de soutien à l’Ukraine. L’hypothèse était bienveillante, mais elle est fausse : ces couleurs sont en fait celles de l’université technique d’État Bauman de Moscou, où les trois astronautes russes ont fait leur formation initiale. De fait, une photo prise récemment à l’intérieur de l’ISS montre bien Oleg Artemyey habillé d’une combinaison aux couleurs de la Russie.