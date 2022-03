L’eShop sur Wii et Nintendo DSi est hors-ligne depuis plusieurs jours

Est-ce définitivement la fin des boutiques pour les jeux sur la Wii et la Nintendo DSi ? Elles sont hors-ligne depuis plusieurs jours maintenant et Nintendo n’a rien communiqué sur le sujet.

Fin définitive pour les boutiques de jeux sur Wii et Nintendo DSi ?

Cela fait un moment maintenant que les joueurs ne peuvent plus acheter de jeux Wii ou DSi sur l’eShop, mais la boutique virtuelle restait accessible pour ceux qui avaient déjà fait des achats et voulaient télécharger les jeux en question. Ce n’est plus possible depuis au moins le 16 mars selon Eurogamer.

Sur Wii, l’erreur 209601 s’affiche et sur DSi, il s’agit de l’erreur 290502. Officiellement, le code erreur sur Wii signifie qu’il y a un problème réseau. Le code erreur sur DSi est similaire et fait référence à l’impossibilité de se connecter à la boutique en raison de problèmes Internet. Sauf que dans le cas présent, les joueurs de plusieurs régions n’ont aucun souci d’accès à Internet.

Pour rappel, la boutique sur Wii ne permet plus les achats de jeux depuis 2019. Le même scénario a eu lieu en 2017 pour la DSi. Mais comme dit précédemment, les joueurs pouvaient toujours télécharger les jeux déjà achetés. Actuellement, plus rien n’est possible et Nintendo n’a pas officiellement pris la parole sur cet arrêt.

Vient alors la grande question : est-ce définitivement la fin ? Ou bien s’agit-il d’une très longue maintenance qui s’étale sur plusieurs jours ? Mystère pour le moment.