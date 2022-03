Honor Magic 4 Ultimate : le nouveau roi de la photo sur smartphone

Honor vient de frapper très très fort avec son nouveau smartphone ultra haut de gamme. L‘Honor Magic 4 Ultimate, un smartphone vraiment taillé pour la photo… mais pas que. Les specs de l’appareil cochent toutes les cases du « sans compromis ». Rien que l’écran OLED LTPO de 6,81 en réso FULL HD+ et au taux de rafraichissement dynamique jusqu’à 120 Hz est une référence du genre; cette dalle premium propose même une gradation par modulation de largeur d’impulsion (WM) à 1 920 Hz (amélioration du confort visuel en basse luminosité).

On trouve aussi un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (5G donc) épaulé par 12 Go de RAM, une puce dédiée pour l’ISP, une puce pour la sécurité des données et encore une autre puce pour l’affichage ! Bien sûr, le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, le NFC et la certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière) n’ont pas été oubliés, tout comme le batterie 4 600 mAh avec charge rapide 100 W en filaire et 50 W en sans-fil.

Malgré cette avalanche de specs impressionnante, c’est bien sur la partie photo que l’Honor Magic 4 Ultimate se distingue le plus. son monumental bloc photo arrière comprend un énorme capteur principal 50 mégapixels de 1/1,2 pouce 8P stabilisé (OIS) et à ouverture f/1,6 (du jamais vu sur un smartphone), un ultra grand-angle de 64 mégapixels d’1,2 pouces, avec un FoV de 126° et un revêtement antireflet, un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels (ouverture f/3,5) avec zoom optique 3,5x et zoom numérique jusqu’à 100x, et enfin un capteur Spectrum Enhanced de 50 mégapixels (ouverture f/2,0) permettant de faire face à des conditions difficiles de prise de vue.

Sans trop de surprises, ce bloc photo hallucinant permet à l’Honor Magic 4 Ultimate de trôner au classement DXOMARK avec 146 points. Le Honor Magic 4 Ultimate sera d’abord disponible en Chine au prix de 1330 euros environ (en conversion yuan). Deux coloris sont proposés, le noir céramique et le blanc céramique. Les les Magic 4 et Magic 4 Pro étant déjà annoncés pour le marché français, il est légitime d’espérer qu’il en sera de même pour ce superbe Honor Magic 4 Ultimate.