A Plague Tale (jeu français) va être adapté en série (française)

Cocorico ! A Plague Tale, le superbe jeu d’aventure-action du studio bordelais Asobo, sera bientôt adapté en série. A Plague Tale raconte l’histoire poignante d’Amicia et de son petit frère tentant de fuir l’inquisition en plein moyen-âge envahi de rats. Essentiellement basé sur l’infiltration et bénéficiant d’une direction artistique de premier plan, A Plague Tale est sans aucun doute l’un des plus beaux jeux vidéo français de ces dernières années.



Bonne nouvelle donc, le jeu d’Asobo sera adapté en série si l’on en croit le site Écran Total. Le réalisateur Mathieu Turi (Hostile, Méandres), grand spécialiste du genre horrifique, écrirait le scénario et se chargerait en sus de mettre en boîte cette adaptation. Focus Entertainment, qui édite le jeu, sera l’un des coproducteurs de la série. Hormis ces quelques informations très parcellaires, rien n’a filtré concernant le casting ou une période probable de sortie.

Rappelons enfin que A Plague Tale Requiem, la suite de A Plague Tale, est toujours prévue pour cette année et qu’elle mettra une nouvelle fois en scène Amicia et son petit frère Hugo.