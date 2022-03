Redout II dévoile du gameplay : (enfin) le digne successeur de Wipeout ?

Le jeu de course futuriste Redout II se dévoile via une vidéo de gameplay vraiment enthousiasmante pour les amateurs du genre. Outre les superbes circuits blindés de détails, on note aussi les belles sensations de vitesse extrême et la customisation poussée des vaisseaux. C’est très prometteur, d’autant que le studio Saber Interactive a pensé à inclure un mode de conduite avec assistance, ce qui permettra aux amateurs de vitesse ne disposant pas des réflexes d’un raptor de s’amuser malgré tout sur le titre. Quant à la BO, c’est du velours dans le genre « beat-extrême », avec du Giorgio Mordona, Zardoneck et Dance with the Dead !

Le jeu disposera de 36 circuits (jouables en mode miroir, dont 72 circuits au global) et proposera des modes campagne, compétitions en arène, courses contre la montre, voire même des courses à élimination (bastonnnnnn !), sans oublier bien sûr les courses en ligne jusqu’à 12 joueurs (6 sur Nintendo Switch). Tiendrait-on enfin le digne successeur de Wipeout ?

Redout II sera disponible plus tard dans l’année sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC