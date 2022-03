On The Morning You Wake : une expérience VR… sur une possible menace nucléaire

On The Morning You Wakes (To the End of the World) résonne étrangement dans la situation actuelle. Cette expérience VR créée par Archer’s Mark, Novelab et Atlas V placera le spectateur dans une situation particulièrement angoissante, celle du très grave incident du 13 janvier 2018 à Hawaï, lorsqu’1,4 million de personnes avaient été alertées d’une attaque nucléaire imminente (l’alerte était bien évidemment une erreur).



Le spectateur va donc revivre étape par étape les 38 minutes de cette alerte angoissante, et pourra se faire sans doute une frayeur supplémentaire en songeant qu’il y a quelques jours à peine, Vladimir Poutine laissait planer la menace d’une riposte nucléaire si un pays de l’OTAN intervenait militairement en soutien à l’Ukraine. L’expérience VR On The Morning You Wake (To the End of the World) sera disponible sur la boutique du Meta Quest 1&2 le 24 mars prochain. Cœurs sensibles s’abstenir !