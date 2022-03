Elden Ring : déjà 12 millions d’exemplaires pour le plus gros succès de From Software

On avait déjà les tendances, maintenant, il y a les (gros) chiffres : From Software et Bandai Namco (distributeur eu jeu) ont annoncé qu‘Elden Ring s’était écoulé depuis sa sortie à 12 millions d’exemplaires, un score phénoménal qui explose le précédent record du studio détenu par Dark Souls 3 (10 millions de ventes).

Des critiques conquises, un succès encore jamais vu pour un jeu From Software : Elden Ring prouve qu’il est possible d’intéresser un large public à des jeux difficiles, pourvus que ces derniers ne soient pas uniquement punitifs dans leur mécanique de gameplay

Bandai Namco met la popularité d’Elden Ring sur le compte de la sortie simultanée du jeu en quatorze langues et des tests dithyrambiques, mais il y a fort à parier que la plus grande accessibilité du jeu (open world oblige), très exigeant mais tout de même moins punitif qu’un Souls, a beaucoup pesé dans la balance.

ELDEN RING is the biggest new IP in Europe since The Division in 2016 and the biggest launch since Call of Duty: Vanguard EU sales split:

44% PC

27% PS5

16% Xbox

13% PS4 European Monthly Charts:https://t.co/mWzpKuZw87 pic.twitter.com/RHkvRgtaT9 — Nibel (@Nibellion) March 15, 2022

Ce succès monstre a en tout cas surpris jusqu’à Hidetaka Miyazaki en personne. Le CEO de From Software et superviseur en chef de tous les jeux du studio n’a pas caché sa satisfaction : « C’est étonnant de voir le nombre de personnes qui ont joué à Elden Ring. J’aimerais leur adresser nos plus sincères remerciements, au nom de toute l’équipe de développement ».

Elden Ring est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.