Anticipation : dans la série Infiniti de Canal+, l’ISS a déjà de gros problèmes (trailer)

Dans le monde réel, le patron du Roscosmos (agence spatiale russe) a beau menacer de laisser l’ISS tomber comme une vieille chaussette sale, les nécessités du terrain rendent l’hypothèse d’un désengagement russe assez peu probable. Mais dans la série Infiniti produite par Canal+, les choses vont de mal en pis dans la station spatiale internationale.



Et il n’est pas certain ici que la Russie y soit cette fois pour quelque chose : l’ISS ne répond plus et l’équipage de la station est en perdition. Pour rajouter au mystère, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. Il s’agit d’Anthony Kurz, un astronaute américain actuellement en mission dans l’ISS. Anna Zarathi (Céline Sallette), une spationaute française qui n’avait pas été retenue pour le programme spatial, et Isaak Turgun (Daniyar Alshinov), un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont enquêter sur cette sombre affaire qui pourrait avoir des retombées géopolitiques dramatiques. La série Infiniti sera diffusée sur Canal+ le 4 avril prochain.