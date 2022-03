Perfect Dark (Xbox Series) : départs en cascade chez le studio The Initiative

Avec ses vétérans en provenance de gros studios (Insomniac, Santa Monica, Ubisoft, Crystal Dynamics, Naughty Dogs) The Initiative devait être le nouveau studio 5 étoiles de Microsoft Gaming. L’annonce d’un Perfect Dark AAAA pour les Xbox Series semblait elle-même taillée à la hauteur des ambitions fixées par Microsoft.

Malheureusement, la réalité semble être assez éloignée de cette image quasi idéale. L’annonce il y a plusieurs mois du support technique de Crystal Dynamics indiquait déjà que tout n’était pas rose en interne. Comment un studio composé de telles pointures pouvait avoir besoin de l’aide d’un studio tiers, un studio non-Microsoft qui plus est ? Les départs du design director Drew Murray (retourné chez Insomniac, son studio d’origine) et plus récemment du réalisateur Daniel Neuberger (Rise of the Tomb Raider) pouvaient légitimement inquiéter.

VGC confirme que ces départs de « stars » ne sont que la partie émergée de l’Iceberg : 34 collaborateurs de The Initiative (dont les deux sus-cités) auraient en fait quitté le studio depuis un an, et il ne resterait plus désormais qu’une cinquantaine de personnes en poste, ce qui semble à priori très (trop ?) peu pour développer un AAA exclusif aux Xbox Series. Dès lors, le soutien en urgence de Crystal Dynamics en devient presque logique.

Interrogés sur les raisons de leur départ, plusieurs ex-employés de The Initiative expliquent que la gestion du projet par Darrell Gallagher et Daniral Neuberger ne leur laissait pas assez d’initiative (hum…), une manière de travailler « à l’ancienne » qui placerait de facto les employés dans le rôle de simples exécutants. Du côté de la direction de The Initiative (soit Darrell Gallagher), on rétorque que le turn-over n’est pas une rareté dans le secteur du JV et que le projet reste sur de bons rails. Perfect Dark sur Xbox Series en… 2025 (à minima…) ?