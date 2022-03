Ms. Marvel se dévoile dans une bande-annonce et a une date de sortie

Marvel propose aujourd’hui la première bande-annonce pour Ms. Marvel, sa prochaine série, et dévoile au passage la date de sortie : le 8 juin. Ce sera disponible sur Disney+. Nous avons également le droit à une première affiche.

Bande-annonce pour la série Ms. Marvel

Cette bande-annonce de Ms. Marvel montre les épreuves que la nouvelle super-héroïne de l’univers cinématographique Marvel (MCU) devra surmonter pour concilier ses études, sa vie de famille et ses superpouvoirs émergents.

Iman Vellani interprète Kamala Khan aka Ms. Marvel, une adolescente américaine de confession musulmane, qui vit à Jersey City. Grande amatrice de jeux vidéo et insatiable rédactrice de fan-fiction, elle adore les super-héros, qui enflamment son imagination (surtout Captain Marvel). Mais elle peine à trouver sa place à la maison comme au lycée, jusqu’à ce qu’elle se découvre des superpouvoirs, semblables à ceux de ses héros. Elle se dit alors, peut-être de manière un peu prématurée, que tout va s’arranger…

Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha sont également au générique de cette série écrite par Bisha K. Ali et réalisée par Adil El Arbi et Bilall Fallah, Meera Menon, et Sharmeen Obaid-Chinoy.