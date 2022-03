Malgré un (très) long retard à l’allumage en 2021, les Microsoft Studios ont réalisé une seconde partie d’année éblouissante en terme de nouveautés, ainsi qu’en atteste d’ailleurs l’agrégateur de notes Metacritic. 89/100 pour Psychonauts 2, 87 pour Halo Infinite, 92/100 pour Forza Horizon 5, 91/100 pour Microsoft Flight Simulator, 81/100 pour Age of empire IV, 88/100 pour Deathloop, pas un titre des Microsoft Studios n’est descendu en dessous des 80/100 de moyenne.

Metacritic has revealed that Microsoft was the highest-rated publisher in 2021, with the largest average Metascore in history.https://t.co/23obPYjVU5 pic.twitter.com/a2FJq0P2Ak

— VGC (@VGC_News) March 9, 2022