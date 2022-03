Niantic laisse tomber Pokémon Go en Russie et rachète la société 8th Wall, spécialiste des outils WebAR

Niantic embraye sur la grosse tendance du moment. Le développeur américain spécialisé dans les jeux AR annonce en effet que le très populaire Pokémon Go sera retiré des boutiques applicatives en Russie : « Nous sommes aux côtés de la communauté mondiale dans l’espoir d’une paix et d’une résolution rapide de la violence et de la souffrance en Ukraine. Les jeux de Niantic ne sont plus disponibles en téléchargement en Russie et en Biélorussie, et le gameplay y sera aussi temporairement suspendu ».

We stand with the global community in hoping for peace and a rapid resolution to the violence and suffering in Ukraine. Niantic’s games are no longer available for download in Russia and Belarus, and gameplay will also be suspended there shortly.

— Niantic 🧭 (@NianticLabs) March 11, 2022