Ukraine : Google déploie en urgence un système d’alerte des raids aériens russes

Les géants de la tech américaine prennent part à leur façon au conflit qui se déroule en Ukraine. Au delà de l’arrêt des ventes et des suspensions de services en Russie, certaines sociétés US vont jusqu’à apporter un soutien logistique à la population ukrainienne, à l’instar des livraisons d’antennes internet par l’entreprise Starlink. Depuis quelques heures, Google déploie dans l’urgence en Ukraine un logiciel Android qui alertera les habitants de Kiyv et d’autres villes ukrainiennes des raids aériens imminents ou en cours.

Tragically, millions of people in Ukraine now rely on air strike alerts to try get to safety. Working with the Ukrainian government, we're rolling out a rapid Air Raid Alerts system for all Android phones in Ukraine. https://t.co/tCzs0eI9iW 1/3

— Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022