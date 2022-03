Pégases 2022 : Deathloop et Road 96 raflent la mise

C’est déjà la troisième édition des Pégases, la cérémonie organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo qui récompense principalement les production du JV « à la française ». Pas de suspens cette année : le très original Road 96, un jeu d’aventure narratif procédural et le superbe Deathloop du studio Arkane Lyon, cumulaient les nominations, et ce sont bien ces deux titres qui ont raflé la mise, avec 6 récompenses au final pour Deathloop et 5 pour le titre de Digixart.

Deathloop récolte les prix les plus importants (Jeu de l’année, prix du public, meilleur game design, excellence visuelle notamment), mais Road 96 s’en sort plus qu’avec les honneurs en repartant avec les Pégases du meilleur jeu vidéo indépendant et de la meilleure narration (entre autres). Il ne restait donc plus que des miettes pour les autres prétendants : Sparklite remporte le Pégase du meilleur jeu mobile étranger (c’est en effet un pur bijou), Chicory: A Colorful Tale gagne le trophée du meilleur jeu vidéo indé étranger, et The Forgotten City bat l’incroyable Psychonauts 2 dans la catégorie du meilleur jeu vidéo étranger. Pour rappel, Deatloop est disponible sur PS5 et PC et arrivera l’an prochain sur les Xbox Series.

Tous les prix ci-dessous :

Excellence visuelle

Vainqueur : Deathloop

devant Edge of Eternity et Young Souls

Meilleur univers de jeu vidéo

Vainqueur : Deathloop

Devant Edge of Eternity et Road 96

Meilleur jeu vidéo étudiant

Vainqueur : Lysfangha

devant Bulle – Histoire Interactive et Jivana

Meilleur univers Sonore

Vainqueur : Road 96

devant Deathloop et Humankind



Excellence narrative

Vainqueur : Road 96

devant Assassin’s Creed Valhalla – La Colère des Druides, Deathloop et Edge of Eternity

Meilleur jeu vidéo mobile

Vainqueur : Northgard

devant Masterchef : Let’s cook et Unmaze

Au-delà du jeu vidéo

Vainqueur Road 96

devant Humankind et Rubicon: a Conspiracy of Silence

Meilleur jeu vidéo indépendant

Vainqueur : Road 96

Devant The Last Spell et Curse of the Dead Gods

Meilleur game design

Vainqueur : Deathloop

devant Humankind et The Last spell

Meilleur service d’exploitation (GAAS)

Vainqueur : Curse of the Dead Gods

devant Just Dance 2022 et Riders Republic

Meilleur jeu vidéo

Vainqueur : Deathloop

devant Humankind et Road 96



Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Vainqueur : Sparklite

devant Lego Star Wars: CastawaysSparklite, et Summoners War: Sky Arena

Meilleur jeu vidéo indépendant de l’année

Vainqueur : Chicory: A Colorful Tale

devant Oddworld : Soulstorm et The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo étranger

Vainqueur The Forgotten City Little Nightmares II

devant Little Nightmares II et Psychonauts 2

Meilleur premier jeu vidéo

Vainqueur : Solasta: Crown of the Magister

devant Save me Mr Tako: Definitive Edition et Young Souls

Meilleure accessibilité

Vainqueur : Road 96

devant Masterchef : Let’s Cook et Just Dance 2022

Prix du public

Deathloop

Personnalité de l’année

Dinga Bakaba, chef de projet sur Deathloop