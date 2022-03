Steam Deck : Microsoft donne la liste de ses jeux qui ne sont pas compatibles avec la console (et il y a du très lourd)

Microsoft vient de donner sa liste de jeux édités ou développés par les Microsoft Game Studios compatibles avec la Steam Deck, mais aussi la liste des quelques jeux qui ne fonctionneront pas sur la console PC-portable de Valve. Et malheureusement, il y a du lourd chez les recalés, comme Gears 5, Halo Infinite ou bien encore Microsoft Flight Simulator. Excusez du peu. Microsoft explique que les jeux concernés ne sont pas compatibles avec la Steam Deck à cause des technologies anti-triche et anti-piratage intégrées au code.

Jeux vérifiés par Microsoft (100% compatibles) :

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

Prey

Battletoads

Max: The Curse of Brotherhood

Jouables sur le Steam Deck (mais il pourrait y avoir quelques bugs ici ou là) :

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay: YOSE

Jeux non supportés par la Steam Deck :

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Halo Infinite

Microsoft Flight Simulator X