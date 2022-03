Star Trek: Strange New Worlds: premier trailer pour la série Paramount+

Après la quatrième saison de Star Trek Discovery et la seconde et saison de Star Trek Picard, place donc à la première saison de Star Trek: Strange New Worlds, qui se dévoile enfin dans un premier trailer plutôt engageant. Cette nouvelle série Star Trek (dans la longue liste des séries Star Trek en préparation chez Paramount) mettra en scène le capitaine de l’USS Enterprise, Christopher Pike (Anson Mount), un personnage que l’on avait d’ailleurs déjà aperçu lors de la saison 2 de Star Trek: Discovery. L’officier scientifique Spock est interprété par Ethan Peck, et l’on retrouvera aussi la sublime Rebecca Romijn en Una Chin-Riley ou bien encore Babs Olusanmokun dans le rôle de M’Benga, le médecin de l’Enterprise.



L’action de Star Trek: Strange New Worlds prend place peu de temps avant l’arrivée du Capitaine Kirk aux commandes de l’USS Enterprise

Si le trailer ne donne pas beaucoup d’indications sur le scénario, au moins peut-on être rassuré quant à la qualité des effets spéciaux et de la photographie, à priori impeccables donc. Le trailer est aussi le prétexte à dater la diffusion de la série, qui sera donc disponible sur Paramount+ le 5 mai prochain. Pour rappel, Paramount+ sera disponible en France au mois de décembre de cette année.