Meta Quest : de nombreux utilisateurs ont rapporté des soucis de connexion, des apps manquantes etc.

Les utilisateurs du Meta Quest ont passé une très journée mercredi 9 mars : refus de connexion au compte ou à la librairie d’apps, déconnexion sauvage de la session voire des applications manquantes, l’utilisation d’un casque Meta Quest 1 ou 2 a tourné au cauchemar pour un grand nombre d’utilisateurs. Ces soucis sont-ils liée à l’énorme barouf qui a touché nombre de services en lignes ces dernières heures (YouTube, Discord, etc) ? Nul ne peut le dire, mais l’accumulation de gros pépins liés à l’accès au réseau semble plutôt pointer vers une cyberattaque massive (de la Russie ?), même si cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

We're currently investigating reports of account issues, including log-outs and missing app libraries. Thanks for your patience while the team is working to resolve this issue.

— Meta Quest Help (@MetaQuestHelp) March 9, 2022